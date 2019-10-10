Минвостокразвития: увеличение "подъемных" учителям и врачам в ДФО решит кадровый вопрос

10.10.19 11:30

© РИА Новости. Илья Питалев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Минвостокразвития Александр Козлов считает, что увеличение "подъемных" выплат для медиков и учителей, которые захотят работать в селах и малых городах на Дальнем Востоке, положительно скажется на проблеме нехватки кадров в регионе.

"Вопрос нехватки медицинских кадров по-прежнему острый. Радует, что есть понимание индивидуального подхода к дальневосточным регионам", - написал министр в своей статье, которую в четверг опубликовала "Российская газета".

Так, он также отметил, что 1 млн рублей в Крыму и на Колыме - это не одно и то же.

"Рад, что принято решение об увеличении подъемных фельдшерам, врачам и учителям, которые приедут работать в небольшие населенные пункты. Поэтому решение президента России о том, что программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" нужно адаптировать под наши реалии и увеличить выплаты в два раза, - это, конечно, отлично", - подчеркнул министр.

По его словам, другой пример касается норматива оснащенности учебного места - 178 тыс. рублей. Этот норматив одинаков для всех - и для школ Москвы, и для Чукотки, и для острова Парамушир.

"На заседании президиума Госсовета, который проходил в рамках Восточного форума, мы сделали акцент на этом. Нас услышали, Владимир Путин заострил внимание на этом вопросе. Посыл федеральным ведомствам дан. Будем следить за решением и этого вопроса", - добавил министр.

Как сообщалось, по итогам прошедшего Восточного экономического форума президент Владимир Путин поручил увеличить вдвое выплаты по программам "Сельский учитель" и "Земский доктор" для специалистов, приезжающих работать в небольшие населенные пункты Дальнего Востока.