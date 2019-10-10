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Восемь новых специальностей открыли в учебных заведениях Хабаровского края по запросу инвесторов

© РИА Новости. Игорь Маслов
10 октября. Interfax-Russia.ru - Более 17 тысяч работников понадобится работодателям крупных отраслей Хабаровского края до 2025 года, сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

"АРЧК ДВ ведет расчет кадровой потребности в разрезе регионов, отраслей, профессий и уровней подготовки. Мы понимаем структуру и перспективы спроса на рынке труда, видим, какие специалисты будут нужны завтра. Поэтому уже сегодня привлекаем работодателей, образовательные организации и органы власти к решению задач по обеспечению региона кадрами", - приводятся в сообщении слова руководителя представительства АРЧК ДВ в Хабаровске Татьяны Егоровой.

По ее словам, наибольшим спросом будут пользоваться инженерные кадры для добывающей и перерабатывающей отраслей, а также предприятий машиностроения.

Она добавила, что всего в 2019 году при поддержке Агентства для работодателей, реализующих инвестпроекты в Хабаровском крае, открыто восемь новых специальностей среднего профессионального образования.

"Например, в Хабаровском техническом колледже с 2019 года под заявленную потребность ПАО "Русолово", АО "Многовершинное" и ООО "Амурзолото" учатся техники-геологи, в авиастроительном колледже в Комсомольске-на-Амуре начали готовить мастеров КИПиА для "ТОРЭКС-Хабаровск", сразу в трех колледжах - лаборантов-аналитиков для Комсомольского НПЗ и предприятий горнодобывающей отрасли", - отмечается в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, АРЧК ДВ оказывает поддержку работодателям в отборе кандидатов на целевое обучение. Этот инструмент активно используют Амурский судостроительный завод, Комсомольский НПЗ. В новом учебном году по договорам с этими заводами в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете учатся шесть человек.

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