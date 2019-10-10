Крым планирует ремонтное дноуглубление Керченского подходного канала

10.10.19 11:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 октября. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымские морские порты" (КМП, подконтрольно Минтрансу Крыма) объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на ремонтное дноуглубление Керченского подходного канала, сообщается на сайте госзакупок.

Керченский подходной канал расположен в акватории Керченского пролива. Длина канала составляет 5,1 км, ширина - 80 м, глубина - 8,9 м, указывается в документах.

Подрядчик среди прочего должен разработать проектную документацию на ремонтное дноуглубление со сроком действия - 2019-2029 годы; согласовать документы с территориальными и федеральными надзорными и контролирующими органами; организовать согласование проектной документации с Федеральным агентством по рыболовству.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 10 млн 767 тыс. рублей. Источником финансирования являются собственные средства "Крымских морских портов".

Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 21 октября, итоги конкурса планируется провести 28 октября.

В декабре 2018 года исполнявший тогда обязанности гендиректора КМП Алексей Волков говорил в интервью журналу "Деловой Крым", что в реконструкции нуждаются Керчь-Еникальский канал (морской судоходный канал в Керченском проливе, который связывает Азовское и Черное моря), есть проблемы и с подходными каналами.

"Идет заиливание подходного канала к Керченскому торговому порту и Керченскому рыбному порту - он потерял три метра глубины. Теперь нужны колоссальные средства, миллиарды рублей, чтобы снова углубить канал", - отмечал Волков.