Курган на двое суток останется без воды из-за ремонтных работ

10.10.19 11:49

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 октября. Interfax-Russia.ru - Водоразборные очистные сооружения Кургана будут остановлены на двое суток с 00:00 11 октября до 24:00 12 октября, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

В частности, из-за проведения ремонтных работ, связанных с подключением нового участка водопровода, подача воды с Арбинских водоочистных сооружений на Курган, в том числе микрорайны Увал, Черемухово, Тополя, а также поселок Юргамыш и село Кетово, будет прекращена в пятницу и субботу.

"В течение двух суток будет осуществляться подвоз воды в учреждения УФСИН и соцсферы с круглосуточным пребыванием людей", - отмечается в сообщении.

Восстановить в нормальном режиме водоснабжение в большинстве районов областного центра планируется к полудню 13 октября.