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10.10.19 12:18
Тульская область и Китай подписали контракты на 1 млрд рублей
"Тульская область - один из динамично развивающихся регионов России (...). С Китайской народной республикой Тульскую область связывают давние и крепкие торгово-экономические связи. Товарооборот между Тульской областью и КНР только за последние три года вырос вдвое - со $172 млн до $343 млн. За 2018 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26,5%", - сказал на презентации Дюмин.
При этом губернатор уточнил, что экспорт товаров за 2018 год составил $110 млн и вырос на 8%. Это способствует достижению показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в июне 2019 года китайская Great Wall Motor запустила в Тульской области свой первый в России автомобильный завод. В проект вложено более $500 млн. На предприятии работают 1 тыс. человек. В планах компании - реализация второй стадии инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд рублей, или 2,1 млрд юаней.
"По сути - это уникальный факт, который подтверждает тезис о том, что Тульская область - благоприятный регион для инвестирования и взаимовыгодного сотрудничества. И что Тульская область выполняет все принятые на себя обязательства в срок", - резюмировал Дюмин.
Тульский губернатор также добавил, что автомобили HAVAL, которые выпускает это предприятие, "востребованы в России и за её пределами", в планах - выход на экспорт, и в этом правительство региона "будет оказывать компании дополнительную государственную поддержку".
"Мы понимаем, что в Тульской области - в её промышленности, торговле, сельском хозяйстве, туризме - заложен огромный потенциал для реального развития и успешного сотрудничества. В нашем регионе вы получите комфортную среду для ведения своего бизнеса, гарантию выполнения и неизменности принятых обязательств", - сказал губернатор участникам встречи.
Журналистам Дюмин сообщил после встречи с представителями бизнес-сообщества КНР, что за первый день работы делегации Тульской области в Китае подписаны четыре экспортных контракта на сумму более 1 млрд рублей.
"Впереди у нас - также насыщенная деловая программа: планируем подписать ещё один контракт и два соглашения о сотрудничестве - с правительством провинции ХэбЭй и правительством Нинся-ХуЭйского автономного района. Уверен, что наш рабочий визит позволит укрепить взаимодействие Тульской области и Китая", - подчеркнул Дюмин.
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