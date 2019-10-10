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10.10.19 12:28
Цены на бензин в Ставропольском крае в январе-сентябре выросли на 2,7%
Так, бензин марки АИ-98 в январе-сентябре подорожал на 4,37% - до 53,24 рубля за литр; АИ-95 - на 2,59%, до 47,55 руб./л, АИ-92 - на 2,54%, до 44,15 руб./л.
В то же время цены на газомоторное топливо в январе-сентябре сократились в среднем на 18,2% - до 19,96 руб./л, дизтопливо - на 0,2%, до 45,31 руб./л.
Статданные представлены на основе мониторинга цен на 24 АЗС, расположенных на территории Ставропольского края.
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