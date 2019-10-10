Цены на бензин в Ставропольском крае в январе-сентябре выросли на 2,7%

10.10.19 12:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Цены на бензин в Ставропольском крае за 9 месяцев с начала 2019 года увеличились в среднем на 2,7% и на 5,3% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные территориального органа госстатистики.

Так, бензин марки АИ-98 в январе-сентябре подорожал на 4,37% - до 53,24 рубля за литр; АИ-95 - на 2,59%, до 47,55 руб./л, АИ-92 - на 2,54%, до 44,15 руб./л.

В то же время цены на газомоторное топливо в январе-сентябре сократились в среднем на 18,2% - до 19,96 руб./л, дизтопливо - на 0,2%, до 45,31 руб./л.

Статданные представлены на основе мониторинга цен на 24 АЗС, расположенных на территории Ставропольского края.