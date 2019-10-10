Колобков ожидает, что 60% россиян будут заниматься спортом к 2030 году

10.10.19 12:31

© РИА Новости. Николай Хижняк

10 октября. Interfax-Russia.ru - Российские власти рассчитывают, что в ближайшие годы более половины граждан будут регулярно заниматься спортом.

"Вы все, конечно, знаете, какие задачи поставлены перед нашей отраслью: это добиться вовлечения граждан в занятие спортом до уровня 55% к 2024 году. А к 2030 году мы будем ставить перед собой более амбициозные цели - подойти к границе 60%", - сказал министр спорта РФ Павел Колобков в ходе панельной дискуссии VIII международного форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде в четверг.

По его словам, "мы сейчас подходим к завершению "Стратегии-2020" (Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года - ИФ) с хорошими показателями".