Депутат ГД предложил поднять возраст участников льготной ипотеки в ДФО до 40 лет

10.10.19 12:34

© РИА Новости. Нина Зотина

10 октября. Interfax-Russia.ru - Депутат Государственной думы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов выступил за повышение предельного возраста получателей льготной дальневосточной ипотеки с 35-ти до 40 лет.

"Основное условие - прописка хотя бы одного члена семьи на Дальнем Востоке, при этом все члены семьи должны быть не старше 36 лет. (...) Я предлагаю, как минимум, повысить возраст получения льготной ипотеки. Хотя бы до 40 лет. Естественно, такую ипотеку нужно было бы вводить вообще без привязки к возрасту, но для начала давайте хотя бы так", - поделился мнением Тумусов.

Депутат положительно оценил инициативу главы государства. По его словам, такие меры - одно из решений по закреплению населения на Дальнем Востоке.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство страны для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.