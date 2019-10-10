Порядка 50 родников планируют благоустроить в лесах Подмосковья до 2021 года

10.10.19 12:41

© РИА Новости. Евгения Новоженина

10 октября. Interfax-Russia.ru - В лесах Подмосковья с сентября благоустроили 39 родников, планируется привести в порядок ещё около 50, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

"Работы по благоустройству уже проведены на территории Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Орехово-Зуевского, лесничества "Русский лес", Ступинского, Талдомского и Шатурского лесничеств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета "Интерфаксу" уточнили, что еще порядка 50 родников по всей Московской области планируют благоустроить к 2021 году.

Собеседник агентства уточнил, что эти работы проводятся по инициативе лесничих.

В рамках благоустройства приводятся в порядок тропинки, обустраиваются настилы, а также огораживаются сами родники.