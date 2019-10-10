В МЧС заявили о нехватке современной техники

10.10.19 12:46

© РИА Новости. МЧС РФ

10 октября. Interfax-Russia.ru- Некомплект техники для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в МЧС составляет около 7 тыс. единиц, почти 13 тыс. единиц спецтехники служат более 20 лет, сообщил замглавы министерства Николай Гречушкин.

"Сложившийся за последние годы уровень финансирования на оснащение техникой позволяет закупать около 400 единиц пожарной и специальной техники, при этом ежегодно выводится из боевого расчета порядка полутора тысяч единиц. На сегодняшний день некомплект техники составляет семь тысяч единиц", - сказал Гречушкин в четверг, выступая на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме, где рассматривался вопрос о проекте федерального бюджета на 2020-22 годы в части распределения денежных средств между силовыми и чрезвычайными ведомствами.

При этом, отметил он, "из имеющихся в наличии 37 тыс единиц 12 тыс. 700 единиц - это техника с запредельными сроками эксплуатации, двадцать лет и более".

"Когда пожары мы по-прежнему поливаем, при наличии современных технологий пенного тушения, мы по-прежнему льём тонны воды, и зачастую ущерб от ликвидации пожара превышает ущерб от самого пожара", - сказал замминистра.

По его словам, потребность в технике в министерстве составляет более 18 тыс. единиц на общую сумму 147 млрд рублей.