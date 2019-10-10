Обход Тольятти с мостом через Волгу за 125 млрд руб. начнут строить до 2020г

10.10.19 12:50

© РИА Новости. Виталий Тимкив

10 октября. Interfax-Russia.ru - Самарские власти рассчитывают в ноябре 2019 года подписать концессионное соглашение о строительстве автомобильного обхода Тольятти с мостом через Волгу общей стоимостью 125 млрд рублей в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, сообщил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов журналистам в четверг.

По его словам, концессионное соглашение предполагается заключить с консорциумом "Автодора" с компаниями "ИнфраКАП" и "Мостотрест". Строительство начнется до конца этого года.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта составляет 121 млрд рублей.

"Уже в следующем месяце - в ноябре, мы подпишем концессионное соглашение по самому крупному инфраструктурному проекту в Российской Федерации после Крымского моста - это мост через Волгу с обходом Тольятти, который будет являться составной частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Объем инвестиций в этот проект составит 125 млрд рублей", - сказал Кудряшов.

Как сообщалось, главное управление организации торгов Самарской области не получило ни одной заявки на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения о строительстве автомобильного обхода Тольятти с мостом через Волгу, объявленного 23 сентября.

Таким образом, консорциум "Автодора" с компаниями "ИнфраКАП" и "Мостотрест", который ранее направил в правительство региона частную концессионную инициативу по проекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, оказался единственным претендентом на этот проект.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил в интервью "Интерфаксу", что если заявка консорциума окажется единственной, то контракт на строительство моста будет заключен с ним.

Ранее госкомпания "Автодор" сообщила, что 26 апреля в составе консорциума с ООО "ИнфраКАП" и ПАО "Мостотрест" направила в правительство Самарской области частную концессионную инициативу по проекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Документом предусмотрено проектирование и строительство мостового перехода протяженностью 8,6 км с учетом подъездных дорог, а также 88,7 км автомобильных дорог первой категории. Инвестпроект рассчитан на 30 лет, из которых 4 года займет инвестиционная стадия.

"В рамках эксплуатационной стадии инвесторы будут возвращать вложенные средства путем эксплуатации дороги на платной основе на условиях минимальной гарантированной доходности", - отмечалось в сообщении госкомпании.

Концессионер оценивает предварительную стоимость строительства моста с дорожной инфраструктурой в 121 млрд рублей, срок строительства - в 4 года, расходы на эксплуатацию и содержание моста после ввода в эксплуатацию - в 80 млрд рублей за 16 лет.

В Самарской области сейчас есть один автодорожный мост через Волгу, он проходит вдоль плотины Жигулевской ГЭС. Новый мост планируется строить в 35 км от плотины.

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу входит в состав магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением правительства РФ 30 сентября 2018 года N2101-р.