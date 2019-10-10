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10.10.19 13:02

Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в НМИЦ им.Блохина

© РИА Новости. Сергей Гунеев
10 октября. Interfax-Russia.ru - Комиссия Минздрава заявила о серьезных нарушениях, выявленных в ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина.

"Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения",- завила председатель рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина на пресс-конференции в четверг.

Она напомнила, что ранее восемь врачей онкоцентра им.Блохина обратились с письмом к руководству страны в связи с ситуацией в онкоцентре, заявив, что новый директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева хочет нарушить сложившуюся в отделении детской онкологии лечебную практику высокого уровня.

В свою очередь, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, главный внештатный детский онколог Минздрава РФ Александр Румянцев заявил, что назначение директором НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой было абсолютно обоснованным, так как она представила подробный и перспективный план развития строящегося центра детской онкологии на базе НМИЦ.

По словам Румянцева, претензии комиссии связаны с тем, что ряд протоколов лечения, используемые в НИИ детской онкологии, не получили одобрения специальных комиссий или Минздрава.

"Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но, по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед в этих вопросах. Каждый новый протокол, который там вводится, должен обязательно пройти этический комитет, ученый совет учреждения с тем, чтобы получить разрешение. А если эта технология выносится за пределы этого учреждения, она должны пройти такую же процедуру в Министерстве здравоохранения РФ",- отметил Румянцев.

По его словам, восемь врачей-онкологов, которые работали в центре в составе комиссии в НИИ, "выбрали целый ряд позиций, по которым предъявлены были претензии в качестве лечебной работы, а также подтверждено, что требования, которые были предъявлены новым директором Варфоломеевой, были обоснованы".

В комиссию, которая даст оценку работе института, входили 23 человека и состояла она из сотрудников Минздрава, а также специалистов из различных известных онкологических учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сказала Байбарина.

Ранее увольняющиеся из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина сообщили об указании Минздрава не принимать их на работу в другие государственные клиники, в Минздраве это опровергли. Как сообщил замдиректора НМИЦ им. Блохина Максим Рыков, около 10-12 врачей подали заявления об увольнении.

Директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди заверял, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работала комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти.

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