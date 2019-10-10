Власти Башкирии направят более 800 млн руб. на поддержку местных аграриев

10.10.19 13:08

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 октября. Interfax-Russia.ru - Более 800 млн рублей направят до 2021 года власти Башкирии на поддержку и продвижение местного агробизнеса, сказал в интервью агентству "Интерфакс-Поволжье" и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

"Со стороны правительства республики будем их поддерживать: планируем до 2021 года выделить из бюджетов разных уровней 818,4 млн рублей", - отметил Фазрахманов.

Кроме того, чиновники рассчитывают к 2024 году привлечь в сельхозкооперацию и создание доходогенерирующих активов 20 тыс. граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, на селе могут появиться 500 предпринимателей.

Помимо финансовой поддержки для развития агробизнеса в регион привлекут экспертов.

Полный текст интервью с и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ильшатом Фазрахмановым доступен на сайте Interfax-Russia.ru