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10.10.19 13:08
Власти Башкирии направят более 800 млн руб. на поддержку местных аграриев
"Со стороны правительства республики будем их поддерживать: планируем до 2021 года выделить из бюджетов разных уровней 818,4 млн рублей", - отметил Фазрахманов.
Кроме того, чиновники рассчитывают к 2024 году привлечь в сельхозкооперацию и создание доходогенерирующих активов 20 тыс. граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, на селе могут появиться 500 предпринимателей.
Помимо финансовой поддержки для развития агробизнеса в регион привлекут экспертов.
Полный текст интервью с и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ильшатом Фазрахмановым доступен на сайте Interfax-Russia.ru
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