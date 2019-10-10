Утечка растет: данные 5 тыс. клиентов Сбербанка продали мошенникам
  
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
   
Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
10.10.19 13:24

Правительство РФ намерено изменить процедуру кадастровой оценки недвижимости

© РИА Новости. Екатерина Штукина
10 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ рассмотрит законопроект, направленный на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Законопроект касается дальнейшего совершенствования процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Он направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, намеренные манипулирования наценкой", - сказал Медведев на заседании правительства.

Он добавил, что согласно документу, допущенная ошибка в оценке стоимости недвижимости будет теперь рассматриваться в пользу ее владельца. При этом в случае, если стоимость объекта уменьшается при исправлении оценки, то она будет уменьшена за весь период с момента ее внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"Во-вторых, изменен механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что за этой процедурой будет установлен режим непрерывного надзора, а также введена персональная ответственность руководителя организации, которая оценивает кадастровую стоимость.

"Эта процедура станет более прозрачной", - заключил Медведев.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.10.19 13:05
НМИЦ: сокращение кадров в Институте детской онкологии не планируется
.
  10.10.19 13:02
Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в НМИЦ им.Блохина
.
  10.10.19 12:13
Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных
.
  10.10.19 11:15
Собянин объявил о завершении благоустройства двух набережных в Замоскворечье
.
  10.10.19 09:50
ЗАГС: в Москве родились малыши Ричард Лев, Александр Поль и 26 Хабибов
.
  10.10.19 08:35
Бывший муж журналистки Юзик подтвердил ее возвращение в Москву из Ирана
.
  09.10.19 15:33
Шумаков назначен главой Росгидромета
.
  09.10.19 13:13
Осужденному по "делу 27 июля" Подкопаеву смягчили наказание до 2 лет колонии
.
  09.10.19 12:58
Москва в ближайшие годы заработает на проектах ТПУ более 27 млрд рублей
.
  09.10.19 12:11
Признавшему вину по "делу Baring Vostok" банкиру Кордичеву продлили арест до середины января


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket