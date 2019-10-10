Правительство РФ намерено изменить процедуру кадастровой оценки недвижимости

10.10.19 13:24

© РИА Новости. Екатерина Штукина

10 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ рассмотрит законопроект, направленный на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Законопроект касается дальнейшего совершенствования процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Он направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, намеренные манипулирования наценкой", - сказал Медведев на заседании правительства.

Он добавил, что согласно документу, допущенная ошибка в оценке стоимости недвижимости будет теперь рассматриваться в пользу ее владельца. При этом в случае, если стоимость объекта уменьшается при исправлении оценки, то она будет уменьшена за весь период с момента ее внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"Во-вторых, изменен механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что за этой процедурой будет установлен режим непрерывного надзора, а также введена персональная ответственность руководителя организации, которая оценивает кадастровую стоимость.

"Эта процедура станет более прозрачной", - заключил Медведев.