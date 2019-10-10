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10.10.19 13:27

РСА сообщил о схеме обмана автовладельцев при оформлении электронных полисов ОСАГО

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
10 октября. Interfax-Russia.ru - Российский союз автостраховщиков выявил схему обмана автовладельцев помощниками, к услугам которых они обращаются при оформлении электронного полиса ОСАГО, сообщил журналистам IT-директор союза Алексей Самошин в ходе "круглого стола" в Сочи.

"Схема предполагает "скрутку" ключевых коэффициентов при оформлении электронного полиса ОСАГО. Посредник выбирает минимальный территориальный коэффициент, минимальный коэффициент мощности транспортного средства (например, коэффициент для мотороллеров) для того, чтобы перечислить страховщику минимальную премию за полис ОСАГО. В то же время со своего конечного потребителя посредник берет полную стоимость, адекватную страховке ответственности по полису "автогражданки", - сказал представитель РСА.

Он отметил, что при наступлении ДТП никаких выплат по такому полису не будет.

Самошин также сообщил о ситуации с проверкой полисов ОСАГО с помощью дорожных камер: 50% обращений людей с вопросами о получении предупреждений за езду без полисов поступают от людей, которые не догадывались о том, что их полисы недействительны. Он отметил, что у таких людей нет выбора, кроме как обратиться к страховщику за покупкой нового полиса ОСАГО. Также автовладельцу рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.

Самошин подчеркнул важность приобретения полисов ОСАГО в проверенных местах. Он предупредил, что покупка полиса с большой скидкой через телеграмм-канал может обернуться большими неприятностями.

Советник президента РСА Михаил Порватов пояснил в ходе "круглого стола", что "с юридической точки зрения для автовладельца есть две ситуации: либо у него есть действующий актуальный полис ОСАГО, либо такого договора нет, и человек не исполнил свою обязанность о приобретении полиса ОСАГО". В ходе обсуждения Самошин сообщил, что РСА уделяет большое внимание созданию технических барьеров для предупреждения страхового мошенничества, в том числе при электронном оформлении договоров ОСАГО. Кроме того, модернизируется сама IT-система в сфере ОСАГО, РСА создает "витрину данных", которые помогут Банку России осуществлять оперативный мониторинг применения действующих тарифов в ОСАГО страховыми компаниями. Это, в свою очередь, поможет регулятору в дальнейшем проведении реформы либерализации ОСАГО.

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