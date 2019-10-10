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10.10.19 13:54
Аэропорт Махачкалы в январе-сентябре увеличил пассажиропоток до 1,15 млн человек
Количество самолетовылетов увеличилось на 22%, до 9,2 тыс. операций. Объем обработанных грузов и почты составил 2,806 тыс. тонн (рост на 44%).
Пассажиропоток пока демонстрирует лучшую динамику, чем рассчитывал аэропорт. Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы планировал увеличить пассажиропоток в 2019 году на 4,7% по сравнению с 2018 годом, до 1,35 млн человек.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.
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