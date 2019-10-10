В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва административного здания

10.10.19 13:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 октября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Как сообщил агентству "Интерфакс " информированный источник, задержанным является житель города Саки Олег Приходько. Планируется, что Киевский районный суд Симферополя изберет ему меру пресечения в четверг.