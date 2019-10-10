Четыре самолета "ушли" в Челябинск из-за инцидента в аэропорту Екатеринбурга

10.10.19 14:00

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 октября. Interfax-Russia.ru - Четыре самолета, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске из-за приостановки работы аэропорта "Кольцово", где нештатно приземлился борт одной из силовых структур.

Речь идет о рейсах из Сочи ("Уральские авиалинии"), столичного "Шереметьево" ("Аэрофлот"), турецкой Антальи (Nord Wind) и польской Познани, сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты из-за нештатной посадки воздушного судна. По информации источника агентства, речь идет о самолете Ан-12.