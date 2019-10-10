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Памятник защитникам Ленинграда откроют в Иерусалиме 23 января

© РИА Новости. Алексей Даничев
10 октября. Interfax-Russia.ru - Открытие памятника защитникам Ленинграда пройдет в Иерусалиме 23 января, утверждает временно исполняющий обязанности председателя комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков.

"23 января (2019 года - ИФ) в Иерусалиме будет открыт памятник защитникам Ленинграда, будет присутствовать Владимир Путин и правительство Израиля", - рассказал Марков на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

В начале сентября Путин сообщал, что принял приглашение президента Израиля посетить страны в начале следующего года. Ранее памятник планировалось открыть в мае 2019 года.

По словам Маркова, в Иерусалиме пройдет церемония закладки капсулы с землей, взятой на Пискаревском кладбище Петербурга.

Он также сообщил, что в Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне комитет также объявит конкурс среди соотечественников на воспоминание о её первом и последнем днях. К концу 2020 года будет презентован сборник сочинений.

Марков отметил, что будет также продолжен ежегодный проект "Читаем "Блокадную книгу". "Ребята до 14 лет приезжают к нам из регионов и узнают про блокаду. 27 января и 9 мая мы также будем принимать ветеранов из других стран, около 100 человек. Предложим им поучаствовать в акции "Бессмертный полк", - сказал представитель комитета.

Заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Вадим Окрушко добавил, что в акции "Бессмертный полк" будут участвовать национально-культурные объединения.

"Мы решили показать все республики, которые участвовали в войне. С каждым годом акция разрастается. Мы идем с единым лозунгом "Мы победили, потому что были вместе". Наш интернациональный батальон идет в национальных костюмах. В последний раз нас уже было 450 человек. Нет национальностей, которые бы не хотели принять участие. Все наши землячества очень активно хранят память предков", - сказал Окрушко.

Руководитель регионального отделения общественной организации "Бессмертный полк России" Сергей Бородулин подчеркнул, что они выступают с инициативой внесения поправок в Устав Санкт-Петербурга.

"Мы предлагаем добавить в перечень исторических символов Санкт-Петербурга символ "Город-герой Ленинград" и эмблему Матери-родины на Пискаревском кладбище. А к историческим традициям добавить шествие Бессмертного полка", - отметил Бородулин.

Президент РГПУ имени Герцена Геннадий Бордовский также напомнил об инициативе вуза установить на набережной реки Мойки памятник блокадному учителю.

"Самым незаметным был труд блокадных учителей. Результаты сказывались только через десятилетия. Был проведен конкурс и выбран победитель, сейчас памятник дорабатывается", - добавил Бордовский.

В феврале 2019 года во время визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Путина в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда, которое планировалось на май 2019 года.

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