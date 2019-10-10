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10.10.19 14:16
Более 2,4 тысяч многодетных семей получили землю в Подмосковье с начала года
"Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна, где с начала года участки переданы 343 семьям, Балашиха - 268 семьям, Химки - 179 семьям, Чехов - 166 семьям и Серпухов - 142 семьям", - говорится в сообщении.
При этом администрация Химок за прошедший месяц обеспечила участками 32 семьи, Чехова - 20, а Дубны - 15 семей.
Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 26 010 семей.
Также в Подмосковье сформировано 2215 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным, в стадии формирования находится 2861 участок.
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