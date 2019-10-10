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10.10.19 14:16

Более 2,4 тысяч многодетных семей получили землю в Подмосковье с начала года

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
10 октября. Interfax-Russia.ru - За 9 месяцев 2019 года бесплатные земельные участки в Подмосковье получили 2 407 семей с тремя и более детьми, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна, где с начала года участки переданы 343 семьям, Балашиха - 268 семьям, Химки - 179 семьям, Чехов - 166 семьям и Серпухов - 142 семьям", - говорится в сообщении.

При этом администрация Химок за прошедший месяц обеспечила участками 32 семьи, Чехова - 20, а Дубны - 15 семей.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 26 010 семей.

Также в Подмосковье сформировано 2215 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным, в стадии формирования находится 2861 участок.

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