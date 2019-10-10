У манула из Московского зоопарка обнаружена злокачественная опухоль

10.10.19 14:24

© РИА Новости. Александр Вильф

10 октября. Interfax-Russia.ru - Манул, проживающий в Московском зоопарке, переведен в ветпункт из-за найденной у него опухоли слизистой носа, говорится в сообщении на сайте зоосада в четверг.

"У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние животного начало ухудшаться в конце сентября, в связи с чем он был переведен в ветпункт под круглосуточное наблюдение.

В пресс-службе уточнили, что манулу 1 мая исполнилось 10 лет, хотя в дикой природе эти животные редко доживают до 6-7 лет.

В зоопарке не готовы делать какие-либо прогнозы относительно здоровья кота. "На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания", - добавили в пресс-службе.