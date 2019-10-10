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10.10.19 14:27
Девелопер Худоян останется в СИЗО до середины ноября
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Худояну до 14 ноября", - сказал собеседник агентства.
Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".
Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.
Тверской суд 15 июня заключил Худояна под домашний арест, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО.
Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью захвата имущества.
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