Девелопер Худоян останется в СИЗО до середины ноября

10.10.19 14:27

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы до 14 ноября продлил срок ареста владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Худояну до 14 ноября", - сказал собеседник агентства.

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Тверской суд 15 июня заключил Худояна под домашний арест, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью захвата имущества.