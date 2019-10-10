Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
  
Нештатная ситуация: ЧП на "Полиэф" занялись следователи
   
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
10.10.19 14:57

Чеснаков: Россия не будет обсуждать с Зеленским Крым ни в каком формате

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 октября. Interfax-Russia.ru - Россия не станет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским тему Крыма ни в "нормандском", ни в ином формате, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Плохо, что (Зеленский - "ИФ") не понимает, что ни в нормандском, ни в любом другом формате или неформате вопрос Крыма не обсуждается. Если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров", - сказал Чеснаков.

По его словам, "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить нормандский формат".

При этом Чеснаков отметил понимание Зеленским условий проведения "нормандского саммита".

"Хорошо, что Зеленский понимает, что саммит "нормандской четверки" станет возможен только после завершения разведения сил в Петровском и Золотом", - сказал эксперт.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы амнистии, статуса Донбасса и Крыма необходимо обсуждать в "нормандском формате".

"По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему этот закон приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в "нормандском формате", то есть что это будет за закон, что это за амнистия", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

По его словам, необходимо четко дифференцировать, кто будет подпадать под амнистию, будет ли это касаться гражданских лиц.

"Поэтому все эти вопросы будут обсуждаться в "нормандском формате"... Что касается Крыма... для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу Крыма... хотя бы возвращение к его обсуждению", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения актуальной повестки, в том числе вопроса о прекращении войны на востоке Украины.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.10.19 15:51
Фонд защиты дольщиков для достройки проблемных домов создадут в Москве
.
  10.10.19 14:27
Девелопер Худоян останется в СИЗО до середины ноября
.
  10.10.19 14:24
У манула из Московского зоопарка обнаружена злокачественная опухоль
.
  10.10.19 13:05
НМИЦ: сокращение кадров в Институте детской онкологии не планируется
.
  10.10.19 13:02
Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в НМИЦ им.Блохина
.
  10.10.19 12:13
Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных
.
  10.10.19 11:15
Собянин объявил о завершении благоустройства двух набережных в Замоскворечье
.
  10.10.19 09:50
ЗАГС: в Москве родились малыши Ричард Лев, Александр Поль и 26 Хабибов
.
  10.10.19 08:35
Бывший муж журналистки Юзик подтвердил ее возвращение в Москву из Ирана
.
  09.10.19 15:33
Шумаков назначен главой Росгидромета


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket