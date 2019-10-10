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10.10.19 14:57
Чеснаков: Россия не будет обсуждать с Зеленским Крым ни в каком формате
"Плохо, что (Зеленский - "ИФ") не понимает, что ни в нормандском, ни в любом другом формате или неформате вопрос Крыма не обсуждается. Если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров", - сказал Чеснаков.
По его словам, "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить нормандский формат".
При этом Чеснаков отметил понимание Зеленским условий проведения "нормандского саммита".
"Хорошо, что Зеленский понимает, что саммит "нормандской четверки" станет возможен только после завершения разведения сил в Петровском и Золотом", - сказал эксперт.
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы амнистии, статуса Донбасса и Крыма необходимо обсуждать в "нормандском формате".
"По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему этот закон приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому этот вопрос должен обсуждаться в "нормандском формате", то есть что это будет за закон, что это за амнистия", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.
По его словам, необходимо четко дифференцировать, кто будет подпадать под амнистию, будет ли это касаться гражданских лиц.
"Поэтому все эти вопросы будут обсуждаться в "нормандском формате"... Что касается Крыма... для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу Крыма... хотя бы возвращение к его обсуждению", - сказал глава украинского государства.
Зеленский также заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения актуальной повестки, в том числе вопроса о прекращении войны на востоке Украины.
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