Путин: требования ВАДА Россия выполняет в полном объеме

10.10.19 15:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Россия полностью выполняет требования WADA и заинтересована в полном разрешении проблем, связанных с антидопинговыми недочетами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в постоянном контакте с Международным Олимпийским и Паралимпийским комитетами, с профильными структурами ЮНЕСКО и совета Европы, (...) не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме", - заявил Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава".

Он подчеркнул, что Россия, ее спортсмены "в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом, чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных", показывая свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для всех атлетов.

Путин подчеркнул, что "Россия всегда была и остается готова к диалогу и совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки". "Мы стремимся перенимать лучшие практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки", - заявил президент.

Он также пообещал, что Россия со своей стороны "будет делиться опытом проведения соревнований - от небольших турниров до крупнейших первенств мира".

"И, конечно, Россия, подарившая миру сотни имен и рекордов и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения", - подчеркнул Путин.