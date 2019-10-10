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10.10.19 15:08

Госдума РФ отклонила законопроект о виноградарстве и виноделии

© РИА Новости. Георгий Зимарев
10 октября. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг не стала принимать в окончательном, третьем чтении законопроект, инициированный рядом депутатов "Единой России", о развитии виноградарства и виноделия в РФ и отклонила его.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2017 года, принят в первом чтении в ноябре 2017 года, во втором чтении - в июле 2019 года.

"Подготовили плохой законопроект и не оправдали поручение, которое было дано. Законопроект не решает вопросов защиты отрасли, отечественного производителя, вопрос формирования отрасли, которой у нас не было - виноградарства, виноделия, и в этой связи нам нужно критично это признать, и признавая это, взять и сказать - да. Не привлекли экспертное сообщество, не привлекли те предприятия, которые эффективно работают в этой сфере, не предложили конкретные меры по поддержке нашего производителя, и в этой связи вынуждены, что называется, на полку отправить то, что до этого было сделано", - сказал спикер Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По словам Володина, необходимо подготовить новую версию законопроекта, в котором учесть снижение НДС до 10% на фрукты и ягоды, включая виноград, а также недавно принятый закон о реформе акцизов в винной отрасли.

"Наша задача - поддержать и защитить отечественного производителя, все это привязав к месту произрастания винограда и нахождения, чтобы были свои товарные знаки", - сказал спикер.

Отклоненный Госдумой документ предлагал разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство так называемых благородных напитков из винограда. Вводились понятия: "виноградарство", "виноградник", "виноград", "земельный участок сельскохозяйственного назначения, занятый виноградником", "виноградарское хозяйство", "винодельческое хозяйство".

Законопроект определял принципы направления государственного стимулирования виноградарства и виноделия, функции саморегулируемых организаций в этой сфере, устанавливал лицензионные требования к производителям винодельческой продукции.

Земельные участки, занятые виноградниками, виноградарскими хозяйствами и винодельческими хозяйствами, должны были быть включены в реестр виноградных насаждений, оператором которого является Минсельхоз.

Хозяйствам вменялась в обязанность декларировать урожай винограда, собранного для производства винодельческой продукции, не позднее 15 февраля года, следующего за годом сбора урожая винограда.

Вводились требования к компаниям на получение лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина, игристого вина (шампанского) или ликерного вина, произведенных из винограда, выращенного на территории РФ.

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