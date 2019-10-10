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10.10.19 15:14

Муж жительницы Ингушетии, покалечившей семилетнюю племянницу, уволен из конвойной службы

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
10 октября. Interfax-Russia.ru - По итогам проверки супруг 35-летней жительницы Ингушетии, арестованной в начале июля по делу о нанесении тяжелых травм семилетней девочке, освобожден от должности сотрудника конвойной службы, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" источник, знакомый с ситуацией.

"Сразу после инцидента с девочкой была начата служебная проверка, по итогам которой муж арестованной уволен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина работал в конвойной службе. Именно в следственном изоляторе мужчина и познакомился с будущей супругой Маккой Ганиевой. До инцидента она имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день её перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа ей ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя тетя по отцовской линии. Родные дети арестованной находятся в реабилитационном центре на обследовании. В середине августа биологоческая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка.

Ранее замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних республиканского МВД Адам Мургустов сообщал журналистам, что супруг Макки Ганиевой работает в правоохранительных органах.

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