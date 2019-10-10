"Севморзавод" спустил на воду понтон первого за 15 лет плавкрана

10.10.19 15:31

Фото с сайта "Севастопольского морского завода"

10 октября. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Севастопольский морской завод" ("Севморзавод", филиал АО "ЦС "Звездочка", входящего в "Объединенную судостроительную корпорацию"), в четверг спустило на воду понтон плавучего крана, который стал первым за последние 15 лет.

"Возрожденный Севастопольский морской завод спускает на воду первый свой заказ. Это важно потому, что сегодня решается серьезная масштабная задача по возрождению промышленности Крыма", - сказал председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгий Полтавченко на церемонии спуска понтона.

Плавкран понтонного типа, получивший название "Севастополь", был заложен в ноябре 2017 года. Его грузоподъемность - 400 тонн. Название заказчика не уточняется. Согласно контракту, грузоподъемное устройство будет установлено на понтон в июле 2020 года, после этого начнутся испытания.

Полтавченко сообщил журналистам, что у завода уже есть заказ на второй плавкран грузоподъемностью 700 тонн, в ближайших планах - "участие в конкурсе на строительство пассажирских судов".

Директор филиала Владимир Баженов уточнил, что техническое перевооружение завода на сумму 2,2 млрд рублей планируется завершить в 2020 году, следующий этап - это реконструкция на 5,5 млрд рублей со строительством новых цехов для строительства и ремонта судов.

"Эта программа начнет реализовываться тогда, когда фактически произойдет акционирование предприятия и переход его напрямую в структуру ОСК. Данным вопросом занимается ФГУП "Севморзавод" (. . .) По предварительным оценкам, с учетом действующего законодательства, это займет от 18 до 24 месяцев. Грубо говоря, если все будет хорошо, то это - 2021 год", - сказал Баженов.

Ранее со ссылкой на пресс-службу завода сообщалось, что последний в своей истории плавкран "Севморзавод" - родоначальник отечественного плавкраностроения, поставлявший эту продукцию, в том числе, за рубеж - построил в 2004 году. Всего с 1950-х годов завод передал заказчикам более 70 плавкранов грузоподъемностью от 50 тонн до 1,6 тыс. тонн. Практически все они работают до сих пор, в том числе, в условиях северных и тропических широт.

Судоверфь основана в Севастополе в 1783 году, территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 га: "Южной" (основная) и "Инкерман". "Севморзавод" за время своего существования построил более 500 и отремонтировал свыше 5 тыс. кораблей и судов.

Завод национализирован правительством Севастополя в феврале 2015 года (ранее предприятие контролировали структуры Петра Порошенко). Центр судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК, Северодвинск) в конце 2015 года получил площади "Севморзавода" в долгосрочную аренду на 49 лет.

В июне 2018 года в состав "Севморзавода" вошло центральное конструкторское бюро (ЦКБ) "Черноморец". В июле 2018 правительство Севастополя распорядилось передать в федеральную собственность имущественный комплекс "Севморзавода" с интегрированным в него ЦКБ "Черноморец".

Правительство РФ в феврале 2018 года опубликовало распоряжение о передаче "Севморзавода" в федеральную собственность. Кабмин отнес предприятие к ведению министерства промышленности и торговли России. Пояснялось, что такое решение ускорит интеграцию "Севморзавода" в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей предприятия.

Правительство Севастополя заявляло также, что дальнейшим этапом федерализации станет акционирование предприятия.

В апреле 2019 года "Севморзавод" был передан Росимуществу, организационно-правовая форма "Севморзавода" изменилась с ГУП на ФГУП.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.