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10.10.19 15:46

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку на форуме в Нижнем Новгороде

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
10 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

В сопровождении президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина, помощника президента Игоря Левитина, вице-премьера Ольги Голодец и министра спорта Павла Колобкова Путин ознакомился с несколькими стендами выставки.

В частности, президент осмотрел стенд федерации бокса России. Здесь он познакомился с российскими боксерами, которые предложили ему посетить их тренировку. Спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку.

Кроме того, Путин осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу 2020, который пройдет в 12 европейских городах, в том числе, в Санкт-Петербурге. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал президенту о ходе подготовки к Евро-2020. "Можно говорить о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы", - проинформировал Дюков. По его словам, разработана и в настоящее время вносится в правительство программа подготовки к чемпионату. "Нет никаких сомнений, что турнир будет проведён на очень высоком уровне", - сказал Дюков.

У стенда Путин кратко пообщался с президентом УЕФА Чеферином.

Помимо этого, президент осмотрел стенд экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом". Министр спорта Колобков рассказал Путину, что платформа предназначена для тестирования детей 10-16 лет, чтобы выявить их спортивные предрасположенности. Записаться на бесплатное тестирование можно через специальный портал, который поможет найти подходящую площадку.

Колобков рассказал, что эксперимент в настоящее время проходит в восьми регионах. Порядка 13 тысяч детей прошли тестирование и начали заниматься рекомендованными видами спорта.

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