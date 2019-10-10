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10.10.19 15:57

Десять регионов РФ с самым низким уровнем развития получат по 100 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
10 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство планирует выделить около 100 млрд рублей для дополнительного финансирования десяти регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Мы договорились, что будут выделены пока дополнительные 100 млрд рублей на ближайшие пять лет на финансирование наиболее острых проблем для этих регионов", - сказал Мутко после совещания по подготовке программ социально-экономического развития отдельных субъектов РФ.

Как сообщалось, на совещании председатель правительства Дмитрий Медведев напомнил, что Минэкономразвития должно было разработать методические рекомендации по развитию проблемных регионов.

"Мы договаривались, что до 1 сентября кураторы представят индивидуальные программы в правительство, а Минэкономразвития должно было оказать методическую поддержку в подготовке этих программ", - напомнил премьер.

"Нужно обсудить, что сделано, а что не сделано. Методические рекомендации, кстати, так у нас и не возникли, и это поручение необходимо исполнить. Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев. По ряду регионов мы решения принимали, по ряду нет. Сформированные предложения должны быть оценены, насколько они необходимы и достаточны", - заявил Медведев.

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