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10.10.19 16:25
Почти 25 лет лишения свободы на двоих получили экс-сотрудники ФСБ в Самаре по коррупционному делу
Экс-заместитель начальника службы экономической безопасности Самарского УФСБ Сергей Гудованый получил по совокупности преступлений наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 90,5 млн рублей. Также Гудованый лишен звания "полковник запаса" и государственной награды - ордена Мужества.
Экс-начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области Павел Черемашенцев приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей. Также он лишен воинского звания "полковник запаса".
Посредники во взяточничестве Александр Переточкин, Алексей Пашкевич, Сергей Булатов также приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Переточкин получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Также осужденный лишен военного звания "полковник", медали и ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Пашкевич получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафован на 700 тыс. рублей, Булатов приговорен к 5 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.
Как сообщалось, по версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года Гудованый и Черемашенцев получили 2,5 млн рублей посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации от руководства коммерческой фирмы за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных на территории Самарской области.
Было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Кроме этого, уголовное дело было возбуждено в отношении посредников во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, с марта 2016 по март 2018 года Гудованый и Чермашенцев ежемесячно получали взятку в размере свыше 1 млн рублей от руководства ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Деньги переводились на подконтрольную подозреваемым силовикам фирму "Сарнефтетрейд", а также передавались через посредников
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