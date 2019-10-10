Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после ЧП, задержаны 40 рейсов, 3 отменены

10.10.19 16:30

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" возобновил прием и отправку рейсов после нештатной посадки самолета одной из силовых структур, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В настоящее время операции взлета и посадки выполняются без ограничений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как говорится в пресс-релизе аэропорта, взлетно-посадочные операции были временно прекращены с 11:20 до 17:30 местного времени.

"Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы", - отмечается в сообщении.

Согласно онлайн-табло "Кольцово", по данным на 17:30 по местному времени (15:30 мск) на вылет было задержано 15 рейсов, на прилет - порядка 25 рейсов, 3 рейса были отменены.

Как сообщалось, аэропорт Екатеринбурга в четверг из-за нештатной посадки самолета одной из силовых структур временно приостановил прием и отправку самолетов. Некоторые воздушные суда, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске, Тюмени и Перми.

По информации информированного источника, в аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолет Ан-12. По его данным, на борту находилось до 20 человек. Никто не пострадал.

Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - 6 человек, дальность полета - 3,6 тыс. километров.