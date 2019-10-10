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10.10.19 16:40

Мутко раскритиковал темпы ликвидации последствий паводка в Иркутской области

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 октября. Interfax-Russia.ru - Работы по ликвидации последствий летних наводнений в Иркутской области ведутся медленными темпами, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы фундаментальные вопросы проговорили, ведем себя очень корректно по отношению к региону, но, на самом деле, ситуация только ухудшается, на мой взгляд. До 10 октября мы должны были завершить повторное обследование (домов - ИФ)", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он отметил, что это влияет, в частности, на планирование в области бюджетных средств.

"Мы не можем сделать никакого планирования бюджетных средств. Вот сейчас 14 млрд отдано на восстановление жилищных прав. Это только прикидка. Это что, какая-то игра, что ли?" - добавил вице-премьер.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. В результате наводнений около 6 тыс. домов оказались разрушены или признаны непригодными для проживания, еще около 3,5 тыс. домов требуют капремонта.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.

На восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области, федеральный бюджет выделил 14,1 млрд рублей. Пострадавшие могут использовать свидетельства для приобретения жилья на вторичном рынке или в строящихся поселках и микрорайонах в пострадавших муниципалитетах.

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