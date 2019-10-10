Банду экс-полицейских будут судить в Оренбуржье

10.10.19 16:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 октября. Interfax-Russia.ru - Четверо бывших сотрудников УМВД России по Оренбургской области предстанут перед судом по обвинению в бандитизме, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

По версии следствия, один из обвиняемых, "используя служебное положение, создал устойчивую организованную вооруженную группу (банду), в состав которой также вошли еще трое действующих сотрудников органов внутренних дел с целью систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности".

Для устрашения потерпевших члены ОПГ использовали табельное оружие, отмечает пресс-служба.

Следствие установило, в частности, ряд эпизодов вымогательства денег у семи местных жителей, совершенных с февраля 2015 по май 2018 года. Деньги вымогатели получали под угрозой незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Основанием для возбуждения дела явились материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные службой безопасности регионального главка УМВД. Оперативное сопровождение осуществляли УФСБ и УМВД России по Оренбургской области.

Бывшим полицейским вменяются ч.3 ст.209 (бандитизм), п."а" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали, от дачи показаний отказались на основании ст.51 Конституции РФ, отмечает пресс-служба.

В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что по результатам служебной проверки обвиняемые экс- сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.