РФ рассчитывает на плавный рост цен на нефть до $80-100 за баррель в течение 15 лет

10.10.19 17:03

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 октября. Interfax-Russia.ru – Энергостратегия России до 2035 года предполагает плавный рост цен на нефть вплоть до $80-100 за баррель, говорится в проекте данного документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Уровень мировых цен на нефть марки Urals до 2020 года будет в пределах от $40 до $50-65 за баррель (в долларах 2014 г.) с последующим ростом к 2025 году до $80-$100 за баррель", - отмечается в документе.

В оптимистичном сценарии цены на нефть будут расти с $65 за баррель в 2020 г., до $80 за баррель в 2025 г., затем до $90 - в 2030 году и до $100 - в 2035 гг.

В пессимистичном сценарии цены на нефть в 2020 году составят $50 за баррель, затем вырастут до $65 за баррель в 2025 г., до $70 - в 2030 г. и до $80 за баррель - в 2035 году.