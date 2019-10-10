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10.10.19 17:03
РФ рассчитывает на плавный рост цен на нефть до $80-100 за баррель в течение 15 лет
"Уровень мировых цен на нефть марки Urals до 2020 года будет в пределах от $40 до $50-65 за баррель (в долларах 2014 г.) с последующим ростом к 2025 году до $80-$100 за баррель", - отмечается в документе.
В оптимистичном сценарии цены на нефть будут расти с $65 за баррель в 2020 г., до $80 за баррель в 2025 г., затем до $90 - в 2030 году и до $100 - в 2035 гг.
В пессимистичном сценарии цены на нефть в 2020 году составят $50 за баррель, затем вырастут до $65 за баррель в 2025 г., до $70 - в 2030 г. и до $80 за баррель - в 2035 году.
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