Женщина, организовавшая вывод за рубеж более 1 млрд руб., задержана в Москве

11.10.19 06:42

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали 34-летнюю женщину, обвиняемую в совершении валютных операций по подложным документам, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

"В Московском регионе и на территории города Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей. Предполагаемый организатор противоправной деятельности - 34-летняя женщина - задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении",- заявила Волк.

По предварительным данным полиции, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 миллиарда рублей.

Как отметила Волк, нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов был перекрыт в ходе совместной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве и ФСБ России.

Представитель МВД добавила, что следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).