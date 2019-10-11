Очередную партию белух из Приморской "китовой тюрьмы" начнут выпускать на следующей неделе

11.10.19 06:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты планируют приступить к очередной операции по выпуску белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на следующей неделе, транспортировка будет проходить на научно-исследовательских судах, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ "ВНИРО"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, количество белух, готовых к транспортировке сейчас уточняется. Животные будут перегружены из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны, и отправятся в район Сахалинского залива, где будет выпущены в дикую природу.

"Дорога займет 3-4 дня. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. В Средней остаются еще 60 белух.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.

2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску 14 морских млекопитающих из бухты Средней. Специалисты рассчитывают выпустить всех животных из бухты Средняя до наступления зимы.