Более 500 объектов, пострадавших от паводка в Комсомольске-на-Амуре, продезинфицируют военные

11.10.19 06:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Восточного военного округа приступили к обработке пострадавших от паводка объектов в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие сводного отряда соединения радиационной, химической и биологической защиты ВВО за сутки провели дезинфекцию 16 подвалов многоквартирных домов и 10 частных подворий. Кроме того, военнослужащие пролили дезинфицирующим раствором около восьми километров дорог", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в городе предстоит обработать более 500 объектов, в том числе около 170 многоквартирных жилых домов, 40 школ и детских садов, более 25 спортивных и соцобъектов.

Помимо этого, запланирована дезинфекция более 250 колодцев.

Отмечается, что в работе задействовано 45 военнослужащих и 16 единиц техники.

В свою очередь, военные продолжают дезинфекционные работы в Еврейской автономной области. Там за последние сутки обработано около 100 домов и придомовых территорий.

"Первый отряд завершил работу в сёлах Валдгейм, Головино и Найфельд Биробиджанского района. Второй отряд продолжает дезинфекцию в населенных пунктах Николаевка, Владимировка и Приамурский в Смидовичском районе", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Принято решение, ускорить процесс обработки, так как по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в автономии ожидается резкое похолодание до отрицательных температур.