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11.10.19 06:47
Более 500 объектов, пострадавших от паводка в Комсомольске-на-Амуре, продезинфицируют военные
"Военнослужащие сводного отряда соединения радиационной, химической и биологической защиты ВВО за сутки провели дезинфекцию 16 подвалов многоквартирных домов и 10 частных подворий. Кроме того, военнослужащие пролили дезинфицирующим раствором около восьми километров дорог", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в городе предстоит обработать более 500 объектов, в том числе около 170 многоквартирных жилых домов, 40 школ и детских садов, более 25 спортивных и соцобъектов.
Помимо этого, запланирована дезинфекция более 250 колодцев.
Отмечается, что в работе задействовано 45 военнослужащих и 16 единиц техники.
В свою очередь, военные продолжают дезинфекционные работы в Еврейской автономной области. Там за последние сутки обработано около 100 домов и придомовых территорий.
"Первый отряд завершил работу в сёлах Валдгейм, Головино и Найфельд Биробиджанского района. Второй отряд продолжает дезинфекцию в населенных пунктах Николаевка, Владимировка и Приамурский в Смидовичском районе", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
Принято решение, ускорить процесс обработки, так как по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в автономии ожидается резкое похолодание до отрицательных температур.
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