Все лесные пожары потушили на Дальнем Востоке

11.10.19 06:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 октября. Interfax-Russia.ru - Все три лесных пожара, полыхавшие в двух регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) потушены, новых возгораний нет, сообщила в пятницу пресс-служба департамента лесного хозяйства по округу.

По данным ведомства, в минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло два лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе тушили три возгорания - два в Забайкальском крае, один - в Еврейской автономной области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 50 га.

Все три пожара потушены, в борьбе с огнем задействовали 24 человека, привлекались семь единиц наземной техники, а также два воздушных судна для патрулирования.

"К утру пятницы на территории ДФО не возникло лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон закрыт на всей территории Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и в 22 муниципальных образованиях Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим в лесах действует на всей территории Амурской области, в 22 муниципальных районах Забайкальского края, в 14 муниципальных районах Хабаровского края.