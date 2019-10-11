|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.10.19 06:49
Все лесные пожары потушили на Дальнем Востоке
По данным ведомства, в минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло два лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе тушили три возгорания - два в Забайкальском крае, один - в Еврейской автономной области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 50 га.
Все три пожара потушены, в борьбе с огнем задействовали 24 человека, привлекались семь единиц наземной техники, а также два воздушных судна для патрулирования.
"К утру пятницы на территории ДФО не возникло лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон закрыт на всей территории Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и в 22 муниципальных образованиях Республики Бурятия.
Особый противопожарный режим в лесах действует на всей территории Амурской области, в 22 муниципальных районах Забайкальского края, в 14 муниципальных районах Хабаровского края.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket