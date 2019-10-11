Шахта в Хакасии после пожара работает в штатном режиме

11.10.19 08:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 октября. Interfax-Russia.ru - Шахта "Абазинская" (принадлежит ООО "Абазинский рудник") продолжает работать в штатном режиме после пожара и эвакуации 59 горняков, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Возгорание произошло, когда заканчивала работу ночная смена. Находящихся в шахте людей вывели, пожар ликвидировали и утренняя смена по расписанию приступила к работе", - сказал диспетчер.

Как сообщалось, возгорание силового кабеля произошло на шахте "Абазинская" в Республике Хакасия в пятницу утром на глубине 200 м. По предварительной информации, в результате короткого замыкания загорелся силовой кабель. Произведена эвакуация, сообщала пресс-служба главного управления МЧС по региону.

На борьбу с огнем были направили десять 10 горноспасателей, а также вспомогательную горноспасательную команду из четырех человек.

"Абазинский рудник" ведет добычу на Абаканском железорудном месторождении вблизи г. Абаза, разведанные запасы рудника составляют 118,4 млн тонн руды. Ранее его разработкой наряду с Тейским рудником (п.Вершина Теи) занималась "Евразруда", однако в декабре 2013 года рудники были проданы ООО "Руда Хакасии".

В настоящее время владельцами "Абазинского рудника", по данным базы "СПАРК-Интерфакс", являются принадлежащий республике Фонд развития Хакасии (доля в уставном капитале - 60%) и экс-помощнику бывшего главы республики Хакасия Виктора Зимина Александру Жукову (40%). Изначально доля последнего составляла 10%, регионального фонда - 90%.