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Органисты из трех стран исполнят произведения Баха и Прокофьева в Мариинском театре

© РИА Новости. Владимир Вяткин
11 октября. Interfax-Russia.ru - В Мариинском театре в пятницу открывается VII Международный органный фестиваль.

Как сообщает пресс-служба театра, среди участников этого года - музыканты из России, Франции, Австрии и Италии, многие из которых впервые выступят в Мариинском театре. На фестивале орган будет звучать сольно и в дуэте, в ансамбле с фортепиано и в сопровождении оркестра, а концертные программы украсят транскрипции, импровизации и классика органного репертуара.

1 октября 2019 года органу Концертного зала Мариинского театра исполнилось десять лет. Инструмент работы французской фирмы "Альфред Керн и сын" (Страсбург), основанной в 1953 году, - первый за более чем 100 лет французский орган в России, который отличается от органов немецких мастеров и конструктивными особенностями, и характером звучания, что позволяет полноценно исполнять не только немецкую, но и французскую органную музыку.

В пятницу VII Международный органный фестиваль откроется выступлением прославленного французского органиста, педагога и композитора Тьеpри Эскеша в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа. В программе - произведения Луи Вьерна, Мориса Дюрюфле, Аарона Копленда и собственное сочинение Тьерри Эскеша.

Среди новых имен на фестивале - Йоханнес Цайнлер, обладатель Гран-при одного из старейших и самых престижных органных конкурсов Grand Prix de Chartres, который открывает музыкантам путь на мировую сцену. 16 октября в исполнении органиста прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Роберта Шумана, Августа Готфрида Риттера и Франца Шмидта.

Еще одним дебютантом фестиваля станет итальянец Давиде Мариано - артист-резидент Собора Святого Людовика в Новом Орлеане, известный исполнением обширного репертуара от средневековой до современной эпохи. На фестивале в его программу также войдут сочинения разных композиторов - от Иоганна Себастьяна Баха до Сергея Прокофьева.

Впервые в Концертном зале Мариинского театра выступит французский органист Жан-Батист Монно - ученик органных мастеров Оливье Латри, Мишеля Бувара и Жана Гийю, главный органист аббатства Сент-Уэн (Руан). Программу своего концерта он посвятит французским композиторам-органистам, и в том числе исполнит сочинение одного из своих наставников - Жана Гийю.

Среди постоянных участников фестиваля - петербургские органисты Даниил Процюк, который в дуэте с пианисткой Зариной Шиманской представит музыку французских авторов для органа и фортепиано, и Марина Вяйзя, которая в рамках фестиваля предложит программу для детской аудитории.

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