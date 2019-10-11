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11.10.19 09:05
Вспышка острой кишечной инфекции произошла в кадетской школе под Тулой
"Среди учащихся ГОУ ТО "Первомайская кадетская школа" выявлено 34 случая заболеваний острой кишечной инфекцией, заболевания протекают в легкой форме", - говорится в сообщении.
Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала пищеблока учреждения.
Проведение мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.
В министерстве образования Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы накануне днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей.
"Медики осмотрели всех детей. 12 из них были направлены в стационар, где у них взяли анализы и наблюдали за их состоянием. Диагноз будет установлен после окончания исследований. В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено меднаблюдение", - сказал собеседник агентства.
По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая поверка. По итогам нарушений выявлено не было, отметил представитель министерства.
Накануне сообщалось о проведении доследственной проверки по факту группового заболевания воспитанников кадетской школы.
"Следственными органами организована проверка в целях установления качества поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией", - сообщал "Интерфаксу" представитель СУ СКР по Тульской области.
В Первомайской кадетской школе обучаются с пятого класса.
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