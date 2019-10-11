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Вспышка острой кишечной инфекции произошла в кадетской школе под Тулой

© РИА Новости. Виталий Аньков
11 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства массового заболевания острой кишечной инфекцией в Первомайской кадетской школе, расположенной в Щекинском районе Тульской области, сообщается на сайте ведомства.

"Среди учащихся ГОУ ТО "Первомайская кадетская школа" выявлено 34 случая заболеваний острой кишечной инфекцией, заболевания протекают в легкой форме", - говорится в сообщении.

Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала пищеблока учреждения.

Проведение мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В министерстве образования Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы накануне днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей.

"Медики осмотрели всех детей. 12 из них были направлены в стационар, где у них взяли анализы и наблюдали за их состоянием. Диагноз будет установлен после окончания исследований. В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено меднаблюдение", - сказал собеседник агентства.

По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая поверка. По итогам нарушений выявлено не было, отметил представитель министерства.

Накануне сообщалось о проведении доследственной проверки по факту группового заболевания воспитанников кадетской школы.

"Следственными органами организована проверка в целях установления качества поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией", - сообщал "Интерфаксу" представитель СУ СКР по Тульской области.

В Первомайской кадетской школе обучаются с пятого класса.

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