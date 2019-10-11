Полиция продолжает проверки на рынке в Новосибирске, где произошла массовая драка

11.10.19 09:16

© РИА Новости. Андрей Стенин

11 октября. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала 50 граждан стран ближнего зарубежья после повторной проверки на Хилокском рынке Новосибирска, где в понедельник произошла массовая драка, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Проверка проходила на Хилокском рынке", - сказали в пресс-службе.

В ходе повторного рейда было проверено около 220 граждан ближнего зарубежья, 50 из которых доставлены в полицию. Составлено шесть административных протоколов по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

"Все доставленные граждане были поставлены на дактилоскопический учет", - говорится в сообщении.

Во время предыдущего рейда в полицию было доставлено 30 человек, 11 иностранцев поместили в спецприемник для последующего выдворения из страны.

Как сообщалось, конфликт между двумя группами людей, в которой участвовали, в частности, граждане Киргизии, произошел 7 октября на улице Малыгина возле Хилокского рынка.

По факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по ст.213 (хулиганство) и ст.163 (вымогательство) УК РФ. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них госпитализированы.

Сотрудники Генконсульства Киргизии в Новосибирске в понедельник побывали на месте происшествия, провели встречи с гражданами Киргизии и представителями российской полиции.