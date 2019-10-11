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11.10.19 09:19

Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа

© РИА Новости. Алексей Даничев
11 октября. Interfax-Russia.ru - Михаил Пиотровский, возглавляющий Государственный Эрмитаж с 1992 года, вновь назначен на должность генерального директора этого учреждения культуры.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Назначить Михаила Пиотровского генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

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