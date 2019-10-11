Удмуртия за увеличила ввод жилья на 7,5% с начала года

11.10.19 09:22

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 октября. Interfax-Russia.ru - Удмуртия в январе-сентябре 2019 года ввела в эксплуатацию 604 тыс. кв. метров жилья, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении на официальном портале республики.

Всего в текущем году регион должен сдать в эксплуатацию 732 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, за 9 месяцев построено 82,5% от годового плана.

В настоящее время в Удмуртии строится 92 многоквартирных дома общей площадью около 1 млн кв. метров.

"По большей части это комплексная застройка в Ижевске, для стимулирования которой, а именно развития социальной инфраструктуры, мы привлекаем инвестиции из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина.