Ели, сосны и рябины высадили в Курортном районе Петербурга

11.10.19 09:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 октября. Interfax-Russia.ru - Более 300 деревьев высадили в Курортном районе Санкт-Петербурге в ходе осеннего месячника по благоустройству, сообщила пресс-служба районной администрации в четверг.

"Высажено 335 елей, сосен, лип, кленов, рябины, в том числе в ходе акции "Лес Победы", которая прошла у рубежа обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны на улице Заречной в Сестрорецке. Также было посажено почти 2,1 тыс. кустарников - спиреи, сирени венгерской, пурпурного барбариса и кизильника. Впереди посадка тюльпанов. Ко Дню благоустройства на многих общественных пространствах будет высажено 10 тысяч луковичных, которые расцветут к 75-летию Победы и ярким ковром покроют клумбы района", - отметили в пресс-службе.

В рамках месячника по благоустройству также очистили от последствий листопада около 700 тыс. кв.м. зеленых территорий.