Количество пострадавших от отравления в кафе в Братске возросло до 30 человек

11.10.19 13:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 октября. Interfax-Russia.ru - Количество жителей Братска Иркутской области, отравившихся во время посещения кафе быстрого питания Doner Kebab, увеличилось до 30 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"По данным на 15:00 (10:00 мск) пятницы, за медпомощью обратились 30 человек, из них 23 госпитализированы", - сказала сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, на 12:00 пятницы пострадавших было 27, из них в стационар был помещен 21 человек. Один ребенок находился в тяжелом состоянии, остальные - легкой и средней степени тяжести.

Как сообщалось, 7 октября в Братске произошло массовое отравление местных жителей после употребления в пищу блюд из кафе быстрого питания Doner Kebab. В первые сутки за медпомощью обратились 13 человек, в том числе шесть детей. Все они были госпитализированы.

9 октября число отравившихся увеличилось до 19 человек, из них госпитализированы 13. 10 октября в больнице оставались 12 человек.

Первые результаты лабораторных исследований установили возбудителя заболевания. По предварительным данным, у пострадавших дизентерия.

Это уже второй в текущем году случай группового отравления людей в кафе "Doner Kebab" в Братске. В июне там отравились 13 человек. Тогда специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений в заведении, которое было закрыто.

После первого ЧП торговая точка была продана другому предпринимателю.