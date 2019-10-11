Власти Югры вложат в строительство арендного жилья 2,7 млрд руб. дополнительно

11.10.19 09:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

11 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры собирается инвестировать в строительство арендного жилья на территории региона еще 2,7 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Речь идет о строительстве общественно-жилого комплекса "Ладья" в Ханты-Мансийске, который возводится к Всемирной шахматной олимпиаде, намеченной на август 2020 года.

"Ипотечное агентство Югры" (принадлежит региону - ИФ) за счет бюджетных средств планирует приобрести в комплексе объекты недвижимости для последующей сдачи в аренду", - отметили в департаменте.

В связи с этим правительство округа решило увеличить уставный капитал "Ипотечного агентства Югры" путем допэмиссии на 2,7 млрд рублей - до 7,8 млрд рублей. Всего по закрытой подписке будет размещено 2,7 млрд дополнительных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

"Собрание акционеров "Ипотечного агентства Югры" уже одобрило это решение. Покупателем акций выступит департамент по управлению государственным имуществом Югры", - сказал собеседник агентства.

АО "Ипотечное агентство Югры" создано в 2005 году правительством ХМАО - Югры для реализации мероприятий жилищной программы региона, в том числе для развития арендного жилья. В настоящее время агентство владеет пятью арендными домами в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Уставный капитал АО в настоящее время составляет 5,1 млрд рублей и состоит из 5,1 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Как сообщалось, олимпийская деревня, которая возводится к Всемирной шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске, будет включать два 25-этажных жилых дома гостиничного типа. Всего будет построено 720 квартир. Также в деревне строится универсальный спортивный комплекс, здания экспоцентра и пункта питания для участников соревнований.

После завершения олимпиады часть объектов деревни планировалось передать в качестве жилья работникам бюджета.