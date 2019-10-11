Идея Минфина запретить прием ставок у игроманов не нашла поддержки в ГД

11.10.19 10:11

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 октября. Interfax-Russia.ru - Совет по кодификации при президенте РФ не поддержал инициативу Минфина о введении "механизма самоограничения" для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм, говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по законодательству.

Проект поправок в закон о государственном регулировании азартных игр за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева был ранее направлен на согласование ведомств.

Минфин предлагал запретить прием ставок от граждан, которые сами ходатайствуют о постоянном или временном запрете на их участие в азартных играх. Также планировалось запретить прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, при наличии заявления от их опекуна. После подачи заявления гражданином (или опекуном) организаторы азартных игр должны были в течение одного дня передать это ходатайство в саморегулируемую организацию (СРО). Лицо, признавшее себя игроманом и включенное в перечень, вправе было попросить об исключении из списка не ранее чем через год.

"Законопроектом предлагается введение института "самоограничения" граждан - установление запрета на предоставление им соответствующих услуг, если они сами обратились к организатору азартных игр с заявлением. Фактически это ограничение правоспособности граждан не на основании решения суда, а на основании сделки. И такое предложение не может быть поддержано, поскольку не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам", - отмечается в сообщении комитета.

Также Минфин предлагал ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Гражданин, имеющий пристрастие к азартным играм смог бы попросить об установлении для него максимальной суммы сделанных ставок. При достижении этой суммы ставки принимать запрещено. Организатор азартных игр вправе пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы его ставок также не ранее чем через год.

В планах Минфина было ввести и ограничение по проигрышу. В случае, если гражданин не предоставил ходатайство об установлении для него максимальной суммы ставок, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать от него ставки при достижении установленного предельного размера проигрыша. Размер проигрыша предлагается в сумме, равной одному МРОТ в месяц.

"В пояснительной записке к законопроекту не приводятся доводы, которые убедительно доказали бы, что граждане, страдающие игроманией, стремятся запретить самим себе участвовать в играх. Кроме того, неясно, как такое "самоограничение" поможет им, если предусматривается возможность отзыва поданного гражданином заявления спустя год после его подачи. И почему правоспособный гражданин не может передумать раньше. Также законопроектом не уточнен вопрос о последствиях нарушения организатором игр того запрета, который гражданин сам на себя наложил", - приводятся в сообщении думского комитета доводы совета по кодификации, который не поддержал инициативу Минфина.

Ранее в пояснительной записке к законопроекту Минфин отмечал, что динамичное развитие рынка интерактивных (online) азартных игр в интернете, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор, их распространенность и доступность способствуют увеличению числа лиц, имеющих патологическое влечение к азартным играм (игромания). "Игромания (лудомания), являясь заболеванием, признанным во всех медицинских системах мира, относится к группе психических расстройств (...) ведет к утрате значимости социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, представляя угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей", - говорилось в документе.