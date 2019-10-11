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11.10.19 10:14

Константин Федоренко утвержден в должности директора "Артека"

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
11 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Константина Федоренко директором международного детского центра "Артек" в Крыму сроком на пять лет, сообщается на сайте правительства.

Ранее Федоренко был временно исполняющим обязанности главы детского лагеря.

На посту директора "Артека" Федоренко сменил Алексея Каспржака, который руководил "Артеком" больше четырех лет до конца 2018 года. Каспржак ушел по собственному желанию, но уже в феврале этого года стало известно о том, что он возглавил мастерскую управления "Сенеж", созданную после переезда молодежного форума "Территория смыслов" в Подмосковье, а также был назначен заместителем генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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