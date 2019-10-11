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11.10.19 10:21

Мэр Владивостока уделит особое внимание качеству ремонта городских дорог

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
11 октября. Interfax-Russia.ru - Мэр Владивостока Олег Гуменюк минувшей ночью проверил ход ремонтных работ четырех участков дорог в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, мэр проверил улицы Стрелковая, Снеговая, проспект 100-летия Владивостока и Партизанский проспект. Целью рейда было выяснить, успеют ли дорожники выполнить возложенные на них обязательства в заявленные сроки.

"Безусловно, вопросы к подрядчикам у нас есть, их немало. Часть ответов на них мы готовы принять, но в целом наша позиция твердая: все работы должны быть до конца строительного сезона завершены. При этом самое пристальное внимание уделим качеству. Иначе эти работы просто не имеют смысла", - приводятся в сообщении слова Гуменюка.

Отмечается, что на улице Снеговая участок длиной в 3,5 км ремонтируют на средства, выделенные Минвостокразвития РФ. Эта важная артерия, которая связывает район "Патрокл" с центром города.

"По моим данным, два километра уже готовы. Уверен, подрядная организация, взяв на себя обязательства, сдержит слово и завершит работы на объекте до конца строительного сезона", - прокомментировал мэр города ход работ на этом участке.

Другой участок - проспект 100-летия Владивостока в районе остановки "Постышева" - также в перечне осенних работ на средства Минвостокразвития. Ремонт здесь специально проводят ночью. Работы не вызвали нареканий у главы столицы Приморья.

Ремонт еще двух дорог продолжается. В ближайшее время он будет завершен.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал состояние и ход ремонта главных дорог Владивостока.

По его словам, на реконструкцию и ремонт трасс городу выделены большие средства, на них можно существенно изменить ситуацию с состоянием дорог.

Владивостоку на эти цели в рамках нацпроекта в 2019 году выделено 1,8 млрд рублей.

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